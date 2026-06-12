कॉमेडियन प्रणित मोरे विवाद पर मुख्यमंत्री फडणवीस का कड़ा रुख- संविधान का सम्मान करें, दुरुपयोग नहीं

दो टूक

स्टैंडअप कॉमेडी का विरोध नहीं, पर गरिमा सर्वोपरि- फडणवीस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्टैंड-अप कॉमेडी या कॉमेडियनों के खिलाफ नहीं है और वे खुद भी इसे मनोरंजन के रूप में देखते हैं। उन्होंने साफ किया कि इस पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाने का सवाल नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि समाज में रहते हुए एक निश्चित गरिमा बनाए रखना जरूरी है। जब शालीनता की सीमा पार होती है, तो यह दूसरों को प्रभावित करता है और उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन भी हो सकता है।