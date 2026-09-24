'छठी मैया' के आगे क्यों झुक रहा बॉलीवुड? फिल्मों में बढ़ती आस्था का क्या है राज

छठ पूजा को फिल्मों में शामिल करना महज कहानी का एक पहलू नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में फैले बिहारी समुदाय और NRI दर्शकों से जुड़ने का एक जरिया है, जो इस परंपरा को बड़े चाव से मानते हैं।

पटना के सांस्कृतिक कार्यकर्ता अनीश अंकुर कहते हैं, "बिहारी प्रवासी एक बहुत बड़ा समुदाय है। यह दुनिया में फैला हुआ है। हिंदी फिल्में NRI दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं।"

यह कदम दिखाता है कि बॉलीवुड अब क्षेत्रीय कहानियों में भी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, जिससे अलग-अलग पृष्ठभूमि के दर्शकों को फिल्में अपनी-सी लगने लगती हैं।