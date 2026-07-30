'चेन्नई लव स्टोरी' ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, 6 दिनों में कमाए इतने करोड़
रवि नम्बूरि की नई तमिल रोमांटिक फिल्म 'चेन्नई लव स्टोरी' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। 24 जुलाई को रिलीज होने के सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही इसने दुनियाभर में 35 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।
हालांकि, 5वें दिन फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट देखी गई, बुधवार को इसने 2.80 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि 5वें दिन यह आंकड़ा 2.20 करोड़ रुपये रहा।
इसके बावजूद, भारत में फिल्म की शुद्ध कमाई 25.50 करोड़ रुपये पर बरकरार है।
'चेन्नई लव स्टोरी' ने विदेश में कमाए इतने करोड़
यह फिल्म विदेशों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 5वें दिन 30 लाख रुपये की और कमाई के साथ, फिल्म की अंतरराष्ट्रीय कमाई बढ़कर 6.40 करोड़ रुपये हो गई है।
फिल्म का तेलुगु वर्जन भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, जिससे क्षेत्रीय कमाई को काफी बढ़ावा मिला है।
खासकर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दर्शक लगातार सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं, जहां 5वें दिन फिल्म ने 2.25 करोड़ रुपये का ग्रॉस कमाई की है।