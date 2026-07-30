'चेन्नई लव स्टोरी' ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, 6 दिनों में कमाए इतने करोड़

रवि नम्बूरि की नई तमिल रोमांटिक फिल्म 'चेन्नई लव स्टोरी' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। 24 जुलाई को रिलीज होने के सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही इसने दुनियाभर में 35 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।

हालांकि, 5वें दिन फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट देखी गई, बुधवार को इसने 2.80 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि 5वें दिन यह आंकड़ा 2.20 करोड़ रुपये रहा।

इसके बावजूद, भारत में फिल्म की शुद्ध कमाई 25.50 करोड़ रुपये पर बरकरार है।