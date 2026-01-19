बॉबी देओल और जयदीप अहलावत की राह पर चंद्रचूड़ सिंह, निभाएंगे ऐसा किरदार
क्या है खबर?
'माचिस' और 'आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने लंबे समय के बाद वेब सीरीज 'आर्या' से पर्दे पर वापसी की थी। इसके बाद से वह फिल्मों में लगातार सक्रीय हैं और अब आगामी परियोजना को लेकर चर्चा में हैं। खबर है कि चंद्रचूड़ फिल्मी पर्दे पर ऐसा किरदार निभाने वाले हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया। उनका यह किरदार हुमा कुरैशी की आगामी फिल्म 'बयान' में देखने को मिलेगा।
किरदार
'भ्रष्ट धर्मगुरु' लीग में शामिल हुए चंद्रचूड़
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, चंद्रचूड़ को फिल्म 'बयान' में खलनायक का किरदार निभाते हुए देखा जाएगा। उनका यह किरदार 'भ्रष्ट धर्मगुरु' का होने वाला है। जाहिर है कि चर्चित सीरीज 'आश्रम' में बॉबी देओल ने 'भ्रष्ट धर्मगुरु' का किरदार निभाकर खूब प्रसिद्धी हासिल की थी। उनके अलावा, जयदीप अहलावत को फिल्म 'महाराज' में इसी तरह का किरदार निभाते देखा गया था। अब इस तरह की भूमिका के लिए चंद्रचूड़ अपनी कमर कस रहे हैं।
फिल्म
हुमा कुरैशी निभाएंगी पुलिस अधिकारी का किरदार
'बयान' में हुमा राजस्थान की पुलिस अधिकारी बनी हैं जो ऐसे 'भ्रष्ट धर्मगुरु' यानी पंथ के नेता की जांच करती है, जिसने अपने आश्रम में कई लड़कियों के साथ दुराचार किया है। उस पंथ नेता को जेल पहुंचाने के लिए पुलिस अधिकारी किस तरह बयान या गवाह जुटाने का संघर्ष करती है, यही फिल्म की मूल कहानी है। इसका प्रीमियर सितंबर, 2025 में 50वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किया गया था। फिल्म 2026 में रिलीज होने की संभावना है।