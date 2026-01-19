बॉबी देओल और जयदीप अहलावत की राह पर चंद्रचूड़ सिंह, निभाएंगे ऐसा किरदार

चंद्रचूड़ सिंह पहली बार निभाएंगे ऐसा किरदार

लेखन ज्योति सिंह 06:13 pm Jan 19, 202606:13 pm

क्या है खबर?

'माचिस' और 'आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने लंबे समय के बाद वेब सीरीज 'आर्या' से पर्दे पर वापसी की थी। इसके बाद से वह फिल्मों में लगातार सक्रीय हैं और अब आगामी परियोजना को लेकर चर्चा में हैं। खबर है कि चंद्रचूड़ फिल्मी पर्दे पर ऐसा किरदार निभाने वाले हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया। उनका यह किरदार हुमा कुरैशी की आगामी फिल्म 'बयान' में देखने को मिलेगा।