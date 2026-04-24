सीरीज 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' पर बड़ा फैसला

सीरीज 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' की रिलीज पर राेक, भारी विरोध के बाद लिया गया फैसला

लेखन ज्योति सिंह 02:15 pm Apr 24, 202602:15 pm

क्या है खबर?

डॉक्यूमेंट्री-सीरीज 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छेड़ दी है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने इसकी रिलीज पर बैन लगाने की मांग की थी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में पत्र लिखे जाने के बाद आखिरकार सीरीज की रिलीज पर रोक लगाई गई है। बता दें, यह 27 अप्रैल, 2026 को ZEE5 पर स्ट्रीम होने वाली थी।