सेलिना जेटली की बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी, बनेंगी स्वामी विवेकानंद की परम शिष्या 'सिस्टर निवेदिता'

प्रेरणादायी सफर

आयरिश शिक्षिका से भारत की नायिक बनने का सफर

फिल्म सिस्टर निवेदिता के एक युवा आयरिश शिक्षिका से भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की नायिका बनने तक के सफर को दिखाएगी। फिल्म में स्वामी विवेकानंद के साथ उनके गहरे रिश्ते और उस दौर में राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को बारीकी से दिखाया जाएगा। इस फिल्म की पटकथा इप्सिता आचार्य ने लिखी है, वहीं संगीत के लिए निर्देशक राम कमल मुखर्जी ने एक बार फिर अपनी पिछली फिल्म 'बिनोदिनी' वाली संगीत जोड़ी सौरेन्द्र-सौम्यजीत के साथ हाथ मिलाया है।