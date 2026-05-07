दिवंगत बेटे की कब्र पर फूट-फूटकर रोईं सेलिना जेटली

सेलिना जेटली का दर्दनाक वीडियो वायरल, बेटे की कब्र साफ करते हुए फूट-फूटकर रोईं अभिनेत्री

लेखन नेहा शर्मा 12:06 pm May 07, 202612:06 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। उनका एक बेहद हृदयविदारक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑस्ट्रिया से साझा किए गए इस वीडियो में सेलिना अपने दिवंगत बेटे की कब्र साफ करते हुए फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं। इसी के साथ उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा किया है कि उन्हें उनके बाकी बच्चों से मिलने और संपर्क करने से भी रोका जा रहा है।