सेलिना जेटली का दर्दनाक वीडियो वायरल, बेटे की कब्र साफ करते हुए फूट-फूटकर रोईं अभिनेत्री
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। उनका एक बेहद हृदयविदारक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑस्ट्रिया से साझा किए गए इस वीडियो में सेलिना अपने दिवंगत बेटे की कब्र साफ करते हुए फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं। इसी के साथ उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा किया है कि उन्हें उनके बाकी बच्चों से मिलने और संपर्क करने से भी रोका जा रहा है।
आपबीती
तलाक की लड़ाई के बीच बच्चों से दूर हुईं सेलिना
सेलिना ने अपने व्यक्तिगत और कानूनी संघर्ष का एक बेहद भावुक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तलाक के कड़वे विवाद के बीच उन्हें लंबे समय से अपने बच्चों से अलग रखा जा रहा है। उन्होंने उन परिस्थितियों का खुलासा किया, जिनके चलते उन्हें ये दर्दनाक वीडियो सार्वजनिक करने पर मजबूर होना पड़ा। सेलिना के मुताबिक, एक मां के रूप में अपने सदमे और पीड़ा को व्यक्त करने के लिए अब उनके पास यही एकमात्र रास्ता बचा था।
दुखद
बेटे शमशेर की कब्र साफ करते हुए बेहाल दिखीं सेलिना
सेलिना ने इंस्टाग्राम पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो साझा किया है, जिसमें वो अपने दिवंगत बेटे शमशेर की कब्र पर जाकर उसे साफ करती नजर आ रही हैं। ये भावुक क्षण ऐसे समय में सामने आया है, जब सेलिना अपने पति और ऑस्ट्रियाई बिजनेसमैन पीटर हाग के साथ तलाक की लंबी और कड़वी कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। वीडियो में बेटे की कब्र देखते ही सेलिना खुद को संभाल नहीं पाईं और फूट-फूटकर रोने लगीं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Heart wrenching 💔 #CelinaJaitly cries at son's grave amid divorce battle 🔴— Always Bollywood (@AlwaysBollywood) May 7, 2026
In 2017, Celina Jaitly 's son Shamsher passed away due to a congenital heart condition. pic.twitter.com/jqRErGaMhn