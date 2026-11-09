दिवाली पर बेटों से दूर रहकर भावुक हुईं सेलिना जेटली, बोलीं- मां का प्यार भूल जाएंगे

लेखन सयाली 01:30 pm Nov 09, 202601:30 pm

क्या है खबर?

जहां दिवाली पर पूरा देश जश्न मना रहा था, वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली इस त्योहार पर गम में डूबी थीं। उनकी दिवाली इस साल भी अपने तीनों बेटों, विंस्टन, विराज और आर्थर से दूर ही बीती। इस पर अभिनेत्री ने अपने बच्चों को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट साझा किया। उनके बच्चे फिलहाल ऑस्ट्रिया में अपने पिता पीटर हाग के साथ रह रहे हैं। इस जोड़े के बीच तलाक और कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है।