सेंसर बोर्ड का 'जना नायकन' के संवाद पर एतराज, विजय की फिल्म कानूनी जंग के बाद रिलीज को तैयार
'जना नायकन', विजय और पूजा हेगड़े की बहुप्रतीक्षित तमिल फिल्म को रिलीज होने से पहले कुछ बड़े बदलाव करने पड़े। निर्माता के.एल. वेंकट नारायण ने बताया कि फिल्म से डॉ. बी.आर. अंबेडकर और टीवीके (TVK) से जुड़े कुछ संवादों को हटा दिया गया है।
इतना ही नहीं, अंबेडकर की किताब का कवर दिखाने वाले दृश्यों को भी हटा दिया गया। साउंडट्रैक में 'भागवतम' और 'ओम' जैसे शब्द अब नहीं सुनाई देंगे और एक संवाद से भी 'ओम' शब्द को हटाया गया है।
'जना नायकन' कब होगी रिलीज?
यह फिल्म दिसंबर 2025 में पहली बार सर्टिफिकेट लेने के लिए भेजी गई थी, लेकिन तमिलनाडु के अप्रैल चुनावों के दौरान राजनीतिक कारणों से इसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
कई कानूनी लड़ाइयों के बाद, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट का एक स्टॉप ऑर्डर भी शामिल था और सभी जरूरी बदलाव पूरे करने के बाद, 'जना नायकन' को आखिरकार A सर्टिफिकेट मिल गया।
अब यह फिल्म 23 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, यानी 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद, प्रशंसक अब अपने कैलेंडर में यह तारीख नोट कर सकते हैं।