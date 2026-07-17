सेंसर बोर्ड का 'जना नायकन' के संवाद पर एतराज, विजय की फिल्म कानूनी जंग के बाद रिलीज को तैयार

यह फिल्म दिसंबर 2025 में पहली बार सर्टिफिकेट लेने के लिए भेजी गई थी, लेकिन तमिलनाडु के अप्रैल चुनावों के दौरान राजनीतिक कारणों से इसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

कई कानूनी लड़ाइयों के बाद, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट का एक स्टॉप ऑर्डर भी शामिल था और सभी जरूरी बदलाव पूरे करने के बाद, 'जना नायकन' को आखिरकार A सर्टिफिकेट मिल गया।

अब यह फिल्म 23 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, यानी 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद, प्रशंसक अब अपने कैलेंडर में यह तारीख नोट कर सकते हैं।