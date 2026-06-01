'A' रेटिंग के बावजूद 'ऑब्सेशन' पर चली CBFC की कैंची मनोरंजन Jun 01, 2026

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने बार्कर की हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' से 38 सेकंड काट दिए, इसके बावजूद कि उसे 'A' सर्टिफिकेट दिया जा चुका था।

इन कट्स में 14 सेकंड 'ग्राफिक सेक्शुअल एक्टिविटी' और 24 सेकंड 'एक्सट्रीम वायलेंस' यानी अत्यधिक हिंसा के हटाए गए।

फिल्म की कहानी 'बेयर' नाम के एक शख्स पर आधारित है, जो एक गाने की दुकान में काम करता है। वह अपने सहकर्मी निक्की को अपने प्यार में फंसाने के लिए एक जादुई खिलौने का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद कुछ बहुत ही डरावने और परेशान करने वाले नतीजे सामने आते हैं।