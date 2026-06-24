केट ब्लैंचेट ने बदला AI का खेल, लॉन्च किया 'ह्यूमन कंसेंट रजिस्ट्री' नाम का एक नया प्लेटफॉर्म

RSL मीडिया ने पहचान को बौद्धिक संपत्ति बताया

केट की गैर-लाभकारी संस्था RSL मीडिया ने इस रजिस्ट्री को तैयार किया है। इसका मुख्य उद्देश्य आपकी पहचान को एक बौद्धिक संपत्ति के रूप में मान्यता देना है।

इसका सीधा मतलब यह है कि AI को आपके जैसा दिखने या आपकी नकल करने के लिए पहले आपकी अनुमति लेनी होगी।

यूरोपीय संघ की सांसद ईवा मेडल ने इस पहल को EU के नए AI नियमों के साथ एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम बताया।

इस कार्यक्रम में फिल्मकार डैरन एरोनोफ्स्की ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने सबको याद दिलाया कि कहानी कहने के लिए भले ही तकनीक अच्छी हो, लेकिन मशीनें कभी असली मानवीय भावनाओं की नकल नहीं कर सकतीं।