कान्स फिल्म फेस्टिवल में पहुंची आलिया भट्‌ट

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में छाया आलिया भट्‌ट का 'प्रिंसेस' लुक, पहली झलक आई सामने

लेखन ज्योति सिंह 06:18 pm May 12, 202606:18 pm

क्या है खबर?

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की शानदार शुरुआत हो चुकी है। इस प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के पहले दिन अपनी अदाओं का जलवा बिखेरने आलिया भट्‌ट पहुंची हैं। रेड कार्पेट पर पहुंचने से पहले, आलिया की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। इस खास मौके पर उन्होंने फ्लोरल कौर्सेट पहनकर 'प्रिंसेस' लुक अपनाया, जिसे देखकर फैंस भी उनपर दिल हार बैठे। सफेद, पीले और मिंट रंग वाले मिडी बॉल गाउन में उनकी खूबसूरती देखने लायक है।