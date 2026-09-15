कैम्ब्रिज फोल्क फेस्टिवल: 2027 में धमाकेदार वापसी, फिर से 3 दिन का मनेगा जश्न
संगीत प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। कैम्ब्रिज फोल्क फेस्टिवल अगले साल एक बार फिर 3 दिनों का होगा।
यह 30 जुलाई से 1 अगस्त 2027 तक चलेगा। 2025 में आर्थिक दिक्कतों के चलते इसे रद्द करना पड़ा था और 2026 में इसे छोटा रखना पड़ा था।
अब आयोजक शुक्रवार रात वाले हिस्से को फिर से शुरू कर रहे हं, जिसे दर्शक काफी याद कर रहे थे। अगर आप टिकट जल्दी खरीदना चाहते हं, तो अर्ली-बर्ड टिकट इस शुक्रवार से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।
कैम्ब्रिज फोल्क फेस्टिवल का 1965 से सफर
1965 में इसकी शुरुआत के बाद से इस फेस्टिवल में कई दिग्गज कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है। इनमें वैन मॉरिसन और सिनेड ओ'कॉनर जैसे बड़े नाम शामिल हं।
अतिरिक्त दिन फिर से जुड़ जाने से आयोजक हालिया सफलताओं को और मजबूत करना चाहते हं। इस साल के लाइनअप में सूजान वेगा और फ्रैंक टर्नर जैसे कलाकार भी शामिल थे।
इसके अलावा, उनकी "केंब्रिज फोल्क फेस्टिवल प्रेजेंट्स" सीरीज पूरे साल शहर भर के अलग-अलग वेन्यू पर फोल्क के माहौल को जीवंत रखती है।