कैम्ब्रिज फोल्क फेस्टिवल: 2027 में धमाकेदार वापसी, फिर से 3 दिन का मनेगा जश्न

संगीत प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। कैम्ब्रिज फोल्क फेस्टिवल अगले साल एक बार फिर 3 दिनों का होगा।

यह 30 जुलाई से 1 अगस्त 2027 तक चलेगा। 2025 में आर्थिक दिक्कतों के चलते इसे रद्द करना पड़ा था और 2026 में इसे छोटा रखना पड़ा था।

अब आयोजक शुक्रवार रात वाले हिस्से को फिर से शुरू कर रहे हं, जिसे दर्शक काफी याद कर रहे थे। अगर आप टिकट जल्दी खरीदना चाहते हं, तो अर्ली-बर्ड टिकट इस शुक्रवार से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।