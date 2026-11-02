शाहरुख खान की तस्वीर से जगमगाया बुर्ज खलीफा, इस अंदाज में मनाया जन्मदिन

इस साल शाहरुख खान का जन्मदिन दुनियाभर में खूब धूमधाम से मनाया गया। दुबई का बुर्ज खलीफा 'हम आपसे बहुत प्यार करते हैं SRK' संदेश से जगमगा उठा, वहीं बांद्रा-वर्ली सी लिंक ने भी उन्हें खास अंदाज में याद किया।

शाहरुख ने एक्स पर सी लिंक की रोशनियों वाली अपनी एक तस्वीर साझा की है। उन्होंने गूगल जेमिनी का 'किंग-साइज लव' के लिए शुक्रिया अदा किया और बताया कि इस खास पल को कैमरे में कैद करने के लिए वह चुपचाप ड्राइव पर निकल गए थे।