नेटफ्लिक्स पर BTS की धमाकेदार वापसी, 'द रिटर्न' डॉक्यूमेंट्री भारत में भी मचाएगी धमाल

लेखन ज्योति सिंह 02:27 pm Feb 03, 202602:27 pm

क्या है खबर?

दुनिया का सबसे बड़ा BTS ग्रुप नेटफ्लिक्स पर अपनी शानदार वापसी करने के लिए तैयार है। इस ग्रुप में जिन, सुगा, जे-होप, आरएम, जिमिन, वी और जुंगकुक शामिल हैं, जो अपने नए एल्बम 'अरीरंग' के साथ सियोल के ऐतिहासिक ग्वांगवामुन स्क्वायर में परफॉर्म करते दिखाई देंगे। इस कॉन्सर्ट का प्रीमियर एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर भी होगा, जिसका लुत्फ भारतीय दर्शक उठा सकेंगे। निर्माताओं ने डॉक्यूमेंट्री की भारत में रिलीज पर अपडेट जारी कर दिया है।