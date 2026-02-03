नेटफ्लिक्स पर BTS की धमाकेदार वापसी, 'द रिटर्न' डॉक्यूमेंट्री भारत में भी मचाएगी धमाल
क्या है खबर?
दुनिया का सबसे बड़ा BTS ग्रुप नेटफ्लिक्स पर अपनी शानदार वापसी करने के लिए तैयार है। इस ग्रुप में जिन, सुगा, जे-होप, आरएम, जिमिन, वी और जुंगकुक शामिल हैं, जो अपने नए एल्बम 'अरीरंग' के साथ सियोल के ऐतिहासिक ग्वांगवामुन स्क्वायर में परफॉर्म करते दिखाई देंगे। इस कॉन्सर्ट का प्रीमियर एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर भी होगा, जिसका लुत्फ भारतीय दर्शक उठा सकेंगे। निर्माताओं ने डॉक्यूमेंट्री की भारत में रिलीज पर अपडेट जारी कर दिया है।
ऐलान
भारत में इस दिन होगा डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर
नेटफ्लिक्स ने 'BTS: द रिटर्न डॉक्यूमेंट्री' की घोषणा की है जो 7 सदस्यों का एक विशेष लाइव स्ट्रीम प्रदर्शन है। कैप्शन में लिखा, 'वो वापस आ गए हैं! BTS लॉस एंजिल्स में अपने गाने 'अरिरंग' को रिकॉर्ड करने के लिए इकट्ठा होते हैं।' BTS का कमबैक लाइव 'अरिरंग' 21 मार्च, 2026 को भारत में शाम 4:30 बजे से नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा। वहीं 1 घंटे 31 मिनट की डॉक्यूमेंट्री 'BTS: द रिटर्न' की स्ट्रीमिंग 31 मार्च को होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Cultural reset incoming.— Netflix India (@NetflixIndia) February 3, 2026
BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG @ 21 March 🎤 BTS will perform at historic Gwanghwamun Square in Seoul. LIVE worldwide exclusively on Netflix.
BTS: THE RETURN, DOCUMENTARY FILM @ 27 March 🎥 BTS: THE RETURN, a documentary film showcasing the making of… pic.twitter.com/uTIqQjdfDN