BTS ने ऐसे रचा इतिहास, 13वीं सालगिरह पर आ रहा नया गाना

BTS अपनी 13वीं सालगिरह के लिए है तैयार

BTS को यह बड़ी उपलब्धि ऐसे समय में मिली है, जब वह अपनी 13वीं सालगिरह की तैयारियों में जुटे हैं। उनकी 'फेस्टा' की शुरुआत 4 जून को नई फैमिली तस्वीरों के साथ हुई, जिसमें सभी 7 सदस्य एक साथ दिखाई दिए।

प्रशंसक 10 जून को 'रन BTS! 2.0' का टीजर और उसके अगले दिन एक नया एपिसोड देखने के लिए उत्साहित हैं।

इसके साथ ही, यह ग्रुप 12 जून को 'कम ओवर' नाम का एक नया गाना (लिरिक वीडियो के साथ) रिलीज करेगा।

सालगिरह का यह जश्न 12 और 13 जून को बुसान में होने वाले 2 बड़े कंसर्ट के साथ समाप्त होगा।