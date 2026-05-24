बॉक्स ऑफिस पर 'चांद मेरा दिल' की कमाई में मामूली उछाल, जानिए बाकी फिल्मों का हाल

बॉक्स ऑफिस पर इस वीकेंड जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। रोमांटिक ड्रामा ' चांद मेरा दिल ' से लेकर मोहनलाल की 'दृश्यम 3' तक कई फिल्में सिनेमाघरों में आमने-सामने हैं। आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' भी डटी हुई है और वीकेंड में इसकी कमाई में ठीक-ठाक इजाफा हुआ हे। आइए जानते हैं कि शनिवार के दिन बॉक्स ऑफिस की इस रेस में किसने मारी बाजी और किसका रहा बुरा हाल।

चांद मेरा दिल वीकेंड पर भी नहीं चमकी 'चांद मेरा दिल' लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की 'चांद मेरा दिल' ने अपनी रिलीज के पहले दिन 3 करोड़ रुपये के साथ शुरुआत की थी, जिसके बाद निर्माताओं को शनिवार से काफी आस थी। हालांकि, शनिवार की छुट्टी होने के बावजूद फिल्म के कारोबार में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। दूसरे दिन फिल्म ने मामूली बढ़त के साथ 3.65 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिससे इसकी 2 दिनों का कुल कमाई करीब 6.65 करोड़ रुपये ही पहुंच पाई है।

दृश्यम 3 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका साउथ के सुपरस्टार मोहनलाले की सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' बढ़िया कमाई कर रही है। 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को शनिवार की छुट्टी का पूरा फायदा मिला है। फिल्म ने पहले दिन 15.85 करोड़ रुपये कमाए थे। इसके बाद शुक्रवार को इसने 11.05 करोड़ रुपये बटोरे, वहीं तीसरे दिन यानी शनिवार को इसने 13.7 करोड़ रुपये की बंपर कमाई कर डाली। महज 3 दिनों में फिल्म का कुल कारोबार 40.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

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