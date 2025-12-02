'तेरे इश्क में' ने कमाई में गिरावट के बावजूद तोड़ा ये रिकॉर्ड, 'गुस्ताख दिल' धड़ाम हुई

'तेरे इश्क में' ने कमाई में गिरावट के बावजूद तोड़ा ये रिकॉर्ड, 'गुस्ताख दिल' धड़ाम हुई
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों की साकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 4 दिन पूरे कर चुकी इस फिल्म ने अब शानदार रिकॉर्ड बना लिया है। दूसरी तरफ, विजय वर्मा अभिनीत फिल्म 'गुस्ताख दिल' और फिल्म '120 बहादुर' सुस्त पड़ी हैं जो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है।
रिकॉर्ड
'तेरे इश्क में' ने तोड़ा 'रांझणा' का रिकॉर्ड
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'तेरे इश्क में' ने पहले सोमवार यानी रिलीज के चौथे दिन 8.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वीकेंड की कमाई देखें तो इसने 16 करोड़ से आपेनिंग लेकर दूसरे दिन 17 करोड़ और तीसरे दिन 19 करोड़ कमाए थे। 'तेरे इश्क में' का कुल कलेक्शन 60.25 करोड़ रुपये हो गया है। दिलचस्प बात ये है कि सिर्फ 4 दिनों में इसने धनुष और सोनम कपूर की 'रांझणा' (60.22 करोड़) का रिकॉर्ड ताेड़ दिया है।
फिल्म
'गुस्ताख दिल' और '120 बहादुर' गिन रही आखिरी सांस
फातिमा सना शेख और विजय की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'गुस्ताख दिल' रिलीज के पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने चौथे दिन सिर्फ 6 लाख रुपये कमाए हैं। फिल्म का कुल कलेक्शन 1.36 करोड़ रुपये तक पहुंच सका है। वहीं, फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' ने 11वें दिन 16 लाख रुपये कमाए हैं। 21 नवंबर को रिलीज इस फिल्म ने अब तक कुल 17.06 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।