'तेरे इश्क में' ने चौथे दिन तोड़ा ये रिकॉर्ड

'तेरे इश्क में' ने कमाई में गिरावट के बावजूद तोड़ा ये रिकॉर्ड, 'गुस्ताख दिल' धड़ाम हुई

लेखन ज्योति सिंह 09:38 am Dec 02, 202509:38 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों की साकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 4 दिन पूरे कर चुकी इस फिल्म ने अब शानदार रिकॉर्ड बना लिया है। दूसरी तरफ, विजय वर्मा अभिनीत फिल्म 'गुस्ताख दिल' और फिल्म '120 बहादुर' सुस्त पड़ी हैं जो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है।