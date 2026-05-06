'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'राजा शिवाजी' का ताबड़तोड़ कलेक्शन जारी, 50 करोड़ के करीब पहुंचे रितेश देशमुख

लेखन ज्योति सिंह 10:15 am May 06, 202610:15 am

क्या है खबर?

रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत और निर्देशित ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' कारोबारी दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है। इसने 1 मई को सिनेमाघरों का रुख किया था और इसे हिंदी के साथ-साथ मराठी भाषा में रिलीज किया गया है। दोनों ही भाषाओं में फिल्म हर दिन धाकड़ कमाई कर रही है और 50 करोड़ के क्लब में शामिल होने से कुछ दूर है। दूसरी ओर इसके साथ रिलीज हुई फिल्म 'एक दिन' का बुरा हाल है।