विद्या बालन 'राजा शिवाजी' के लिए पहली पसंद नहीं थीं

'राजा शिवाजी' में 'बड़ी बेगम' के लिए विद्या बालन नहीं, ये अभिनेत्री थी पहली पसंद

लेखन ज्योति सिंह 03:46 pm May 05, 202603:46 pm

क्या है खबर?

रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत और निर्देशित पीरियड ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' सिनेमाघरों में गदर काट रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में, विद्या बालन ने बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की पत्नी 'बड़ी बेगम' का किरदार निभाया है। हर बार की तरह अभिनेत्री अपने इस किरदार से भी दर्शकों की वाहवाही लूट रही हैं। ताजा जानकारी में पता चला है कि विद्या 'बड़ी बेगम' के किरदार के लिए निर्माताओं की पहली पसंद नहीं थीं।