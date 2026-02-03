'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस: 'बॉर्डर 2' की कमाई में आई भारी गिरावट, 'मर्दानी 3' का हाल बुरा

लेखन ज्योति सिंह 09:31 am Feb 03, 202609:31 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त सनी देओल की युद्ध ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' अपना कब्जा जमाकर बैठी है। दूसरी तरफ रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' भी रिलीज हो चुकी है। दोनों फिल्मों ने वीकेंड पर अच्छी कमाई कर दिखाई थी, लेकिन नॉन हॉलीडे में लौटते ही दोनों को भारी झटका लगा है। बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों की कमाई के आंकड़े तेजी के साथ नीचे गिरे हैं, जो खासतौर पर 'मर्दानी 3' के लिए संकट की बात है।