भूषण कुमार का करारा जवाब, बोले- इनसे डरने से बेहतर है फिल्में बनाना ही छोड़ दो

विवाद सबसे पहले जानिए दिलजीत को लेकर विवाद था क्या? पिछले साल जून में जब फिल्म 'बॉर्डर 2' की शूटिंग चल रही थी, तब दिलजीत अपनी पंजाबी फिल्म 'सरदार जी 3' में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ नजर आए थे। अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के कारण सीमा पर तनाव चरम पर था, जिसके चलते सोशल मीडिया पर दिलजीत को जमकर ट्रोल किया गया। मांग उठने लगी थी कि उन्हें 'बॉर्डर 2' और अनीस बज्मी की 'नो एंट्री में एंट्री' से बाहर कर दिया जाए।

प्रतिक्रिया दिलजीत को हटाने की खबरों पर भूषण का दो टूक जवाब अफवाहें थीं कि टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार दबाव में आकर दिलजीत को रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि, अब फिल्म की रिलीज के बाद भूषण नेहिन्दुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में साफ कहा, "हम भाग्यशाली थे कि हमें सभी बेहतरीन कलाकार मिले। फिल्म शुरू होने के बाद दबाव आया, लेकिन अगर ट्रोलर्स की वजह से हमारी जैसी कंपनियां कलाकारों को बदलना शुरू कर देंगी तो हमें फिल्में बनाना ही छोड़ देना चाहिए।"

समर्थन निर्देशक ने भी किया बचाव फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह, जिन्होंने दिलजीत के साथ पहले 'पंजाब 1984' जैसी हिट फिल्म दी है, उन्होंने कहा, "लोग स्क्रीन पर या इंटरव्यू में किसी को देखकर उनके बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं, लेकिन आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। वे वैसे नहीं हैं, जैसा आप सोचते हैं।" 'बॉर्डर 2' की टीम ने दबाव और विवादों के बावजूद अपने कलाकारों पर भरोसा बनाए रखा, जिसका नतीजा आज बॉक्स ऑफिस की सफलता के रूप में सामने है।

