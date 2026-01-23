'बॉर्डर 2' पर रिलीज के दिन ही संकट, शो अचानक रद्द होने से भड़के प्रशंसक
क्या है खबर?
सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' की रिलीज के पहले ही दिन सिनेमाघरों में भारी अफरातफरी का माहौल देखने को मिला। फैंस बड़ी उम्मीदों के साथ सुबह-सुबह सिनेमाघर पहुंचे थे, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और फिल्म की डिलिवरी समय पर न होने के कारण देश के कई बड़े सिनेमाघरों में सुबह के शो रद्द करने पड़े। इस अचानक हुई देरी ने न केवल दर्शकों को नाराज किया, बल्कि थिएटर मालिकों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी।
फैसला
अचानक रद्द करने पड़े शो
'बॉर्डर 2' जिसका इंतजार फैंस पिछले 27 सालों से कर रहे थे। 23 जनवरी को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज तो हुई, लेकिन पहले ही दिन दर्शकों को भारी निराशा का सामना करना पड़ा। देश के कई बड़े शहरों और मल्टीप्लेक्सों में फिल्म के सुबह के शोज ( 7:30 से 10:00 बजे तक) अचानक रद्द करने पड़े। दरअसल, फिल्म के डिजिटल प्रिंट्स (KDM और कंटेंट) समय पर सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाए।
कारण
लंबा रनटाइम पड़ा भारी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का फाइनल कंटेंट 22 जनवरी देर रात तक तैयार नहीं हो पाया था। डिजिटल डिलिवरी प्लेटफॉर्म 'UFO Moviez' ने सिनेमाघर मालिकों को एक आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश भेजा, जिसमें बताया गया कि फिल्म का डाउनलोड शुक्रवार सुबह 6:30 बजे शुरू होगा। 'बॉर्डर 2' लगभग 3 घंटे 19 मिनट की है। इतनी बड़ी फाइल को डाउनलोड करने और फिर थिएटर के प्रोजेक्टर पर टेस्ट करने में समय लगता है। इसके कारण सुबह के शुरुआती शोज रद्द करने पड़े।
नाराजगी
भड़का प्रशंसकों का गुस्सा
सुबह-सुबह बड़े जोश और उत्साह के साथ सिनेमाघरों में पहुंचे प्रशंसकों को जब शो रद्द होने की सूचना मिली, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। प्रशंसकों ने इस अव्यवस्था पर जमकर नाराजगी जताई, जिसके बाद थिएटर मालिकों को तुरंत टिकटों का रिफंड करना पड़ा। मुंबई के बोरिवली समेत कई इलाकों में पहले शो रद्द हुए। हालांकि, देरी के बावजूद फिल्म को लेकर दीवानगी बरकरार है। एडवांस बुकिंग में ये फिल्म 10 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है।
रिलीज
4,800 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई 'बॉर्डर 2'
फिल्म देशभर में 4,800 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। इस बार सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। कुल मिलाकर फिल्म की रिलीज की शुरुआत तकनीकी दिक्कतों से हुई है, लेकिन व्यापार पंडितों को उम्मीद है कि दोपहर के बाद से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी वापसी करेगी। इसे जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता और भूषण कुमार (टी-सीरीज) ने मिलकर बनाया है।