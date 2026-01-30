'बॉर्डर 2' ने 7वें दिन पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा, दुनियाभर में मचाई धूम

'बॉर्डर 2' ने 7वें दिन पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा, दुनियाभर में मचाई धूम
क्या है खबर?
भारत-पाकिस्तान के बीच हुए 1991 युद्ध से प्रेरित फिल्म 'बॉर्डर 2' ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले रिलीज इस फिल्म ने अच्छी कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की और यह सिलसिला अब तक जारी है। हाल ही में, सनी देओल ने फिल्म की सफलता को लेकर दर्शकों का आभार व्यक्त किया था। अब उनकी फिल्म ने दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है।
कलेक्शन
'बॉर्डर 2' की बंपर कमाई 7वें दिन भी जारी
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के 7वें दिन 11.25 करोड़ का कमाए हैं। छठे दिन 13 करोड़ की कमाई के मुकाबले यह संख्या कम है, लेकिन वीकेंड पर उछाल आने की उम्मीद है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पूरा 1 हफ्ता निकाल लिया है जिसके बाद कुल कलेक्शन 224.25 करोड़ रुपये हो गया है। उधर दुनियाभर में 'बॉर्डर 2' का 7वें दिन का कलेक्शन 308.5 करोड़ रुपये रहा है।
टक्कर
'बॉर्डर 2' को टक्कर देने आई 'मर्दानी 3'
'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस पर सफर लगातार शानदार बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले एक हफ्ते में कोई अन्य बड़ी फिल्म का रिलीज न होना। अब इसके लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' 30 जनवरी को रिलीज हो गई है। बॉक्स ऑफिस पर समीकरण का बदलाव देखना दिलचस्प होगा। बता दें कि 'बॉर्डर 2' में सनी के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी हैं।