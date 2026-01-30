'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'बॉर्डर 2' ने 7वें दिन पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा, दुनियाभर में मचाई धूम

लेखन ज्योति सिंह 11:12 am Jan 30, 202611:12 am

क्या है खबर?

भारत-पाकिस्तान के बीच हुए 1991 युद्ध से प्रेरित फिल्म 'बॉर्डर 2' ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले रिलीज इस फिल्म ने अच्छी कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की और यह सिलसिला अब तक जारी है। हाल ही में, सनी देओल ने फिल्म की सफलता को लेकर दर्शकों का आभार व्यक्त किया था। अब उनकी फिल्म ने दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है।