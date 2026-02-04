बॉक्स ऑफिस: 'बॉर्डर 2' का दबदबा 12वें दिन बरकरार, 'मर्दानी 3' का ऐसा हाल

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने दूसरे मंगलवार को 12वें दिन 5.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। यह आंकड़ा 11वें दिन के बराबर है क्योंकि इस दिन भी फिल्म ने 5.75 करोड़ कमाए थे। अपनी कमाई को बरकरार रखते हुए 'बॉर्डर 2' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 286.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। TOI के मुताबिक, दुनियाभर से सनी और वरुण धवन की फिल्म ने 12 दिनों में 392.5 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं।

फिल्म

'मर्दानी 3' को मिली बढ़त, लेकिन कुल कमाई निराशाजनक

उधर 'मर्दानी 3' को रिलीज के पहले दिन से लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने 5वें दिन 2.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जो चौथे दिन (2.25 करोड़) के मुकाबले ज्यादा हैं। हालांकि, 5 दिन पूरे करने के बाद भी फिल्म की कुल कमाई 22.25 करोड़ रुपये हो सकी है। इससे साफ है कि रानी की पुलिस-ड्रामा पर आधारित यह फिल्म जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है।