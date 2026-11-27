एंट्री के लिए सभी दर्शकों को अपनी सरकारी फोटो ID साथ रखनी होगा। गेट पर आखिरी मिनट की भीड़ और परेशानी से बचने के लिए, समय से पहले पहुंचने की सख्त सलाह दी गई है।

ये कड़े कदम दिलजीत के पिछले शोज में हुई सुरक्षा संबंधी घटनाओं के बाद उठाए गए हैं। इनमें उनके बेंगलुरु कॉन्सर्ट से पहले मिली ईमेल बम की धमकी भी शामिल थी।

इसी वजह से उनके 'ऑरा इंडिया टूर' के इस मुंबई पड़ाव में सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है।