दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में बढ़ाई गई सुरक्षा, फैंस के लिए जारी हुए सख्त निर्देश; ये चीजें रहेंगी बैन
लेखन अंशिका शुक्ला
दिलजीत दोसांझ के जो फैंस 27 नवंबर, 2026 को उनके मुंबई कॉन्सर्ट में जाने वाले हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि बुकमाईशो ने इस बार एंट्री के लिए कुछ बेहद कड़े नियम बनाए हैं।
झंडे, बैनर, पोस्टर, पेन, डियोडरेंट और मेकअप के साथ-साथ बड़े बैग भी अंदर नहीं ले जा पाएंगे। नुकीली चीजें और प्रोफेशनल कैमरे या ड्रोन जैसे गैजेट्स पर भी पाबंदी रहेगी।
धमकियों के बाद दिलजीत के मुंबई कॉन्सर्ट में ID जांच
एंट्री के लिए सभी दर्शकों को अपनी सरकारी फोटो ID साथ रखनी होगा। गेट पर आखिरी मिनट की भीड़ और परेशानी से बचने के लिए, समय से पहले पहुंचने की सख्त सलाह दी गई है।
ये कड़े कदम दिलजीत के पिछले शोज में हुई सुरक्षा संबंधी घटनाओं के बाद उठाए गए हैं। इनमें उनके बेंगलुरु कॉन्सर्ट से पहले मिली ईमेल बम की धमकी भी शामिल थी।
इसी वजह से उनके 'ऑरा इंडिया टूर' के इस मुंबई पड़ाव में सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है।