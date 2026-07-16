अंशुला कपूर की शादी ने बोनी कपूर को दिया सबसे भावुक पल, वजह जानकर आप भी कहेंगे वाह

बोनी कपूर ने अपनी बेटी अंशुला और रोहन ठक्कर की शादी को अपनी जिंदगी के सबसे भावुक पलों में से एक बताया। यह समारोह इसलिए भी बेहद खास बन गया, क्योंकि अंशुला ने अपनी दिवंगत मां मोना कपूर को याद करते हुए मंडप में उनकी तस्वीर रखी और उन्हीं का दुपट्टा भी ओढ़ा।

बोनी ने कहा कि अपनी बेटी अंशुला को नई जिंदगी की शुरुआत करते देख ये पल उनके लिए बेहद भावुक कर देने वाले थे। उन्होंने बताया, 'उनकी दुआओं के बिना ये सब अधूरा होता।'