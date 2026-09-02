बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, दिशा सालियान की मौत के 6 साल पुराने अनसुलझे राज अब CBI खंगालेगी

अदालत ने इस बात पर गौर किया कि मामले को सिर्फ एक आकस्मिक मौत के तौर पर दर्ज किया गया था, जबकि दिशा के परिवार ने सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया था।

अदालत ने यह भी बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जैसे अहम दस्तावेज़ उनके परिवार को कभी दिए ही नहीं गए, जबकि इस घटना को 6 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है।

अब CBI इन कमियों की बारीकी से जांच करेगी और दिशा की मौत से जुड़े सभी पहलुओं को खंगालेगी।