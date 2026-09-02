दिशा सालियन की मौत से जुड़ा बड़ा खुलासा, पुलिस जांच में मिली गड़बड़ी; अब CBI करेगी जांच

अदालत ने अपनी सुनवाई में पाया कि इस मामले की शुरुआती जांच में कई चिंताजनक कमियां थीं। जैसे, घटनाओं का समय ठीक से मेल नहीं खा रहा था (पुलिस उनके गिरने से पहले ही मौके पर पहुंच गई थी), खून के धब्बे भी गायब थे और कपड़ों से जुड़े रिकॉर्ड भी साफ नहीं थे।

इसके अलावा, दिशा के परिवार को पोस्टमॉर्टम की जानकारी देने में भी देरी हुई थी। साथ ही एक बंद दरवाजे के बारे में गवाहों के बयान भी आपस में मेल नहीं खा रहे थे।

दिशा के परिवार ने कई सालों तक शिकायतें कीं, लेकिन मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई। नतीजतन, अब इस केस को CBI को दे दिया गया है, ताकि नए सिरे से जांच शुरू की जा सके।