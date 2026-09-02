दिशा सालियन की मौत से जुड़ा बड़ा खुलासा, पुलिस जांच में मिली गड़बड़ी; अब CBI करेगी जांच
बड़ी खबर ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दिशा सालियान की 2020 में हुई मौत की जांच का जिम्मा सौंपा है।
दिशा कुछ समय के लिए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही थीं। अदालत ने यह फैसला उन आरोपों के बाद लिया है, जिनमें दावा किया गया था कि मुंबई पुलिस ने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला था।
जानकारी के मुताबिक, दिशा मुंबई के मालाड इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से खिड़की या बालकनी से गिर गई थीं, जिससे उनकी मौत हो गई थी।
अदालत ने समय और सबूतों में गड़बड़ियां बताईं
अदालत ने अपनी सुनवाई में पाया कि इस मामले की शुरुआती जांच में कई चिंताजनक कमियां थीं। जैसे, घटनाओं का समय ठीक से मेल नहीं खा रहा था (पुलिस उनके गिरने से पहले ही मौके पर पहुंच गई थी), खून के धब्बे भी गायब थे और कपड़ों से जुड़े रिकॉर्ड भी साफ नहीं थे।
इसके अलावा, दिशा के परिवार को पोस्टमॉर्टम की जानकारी देने में भी देरी हुई थी। साथ ही एक बंद दरवाजे के बारे में गवाहों के बयान भी आपस में मेल नहीं खा रहे थे।
दिशा के परिवार ने कई सालों तक शिकायतें कीं, लेकिन मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई। नतीजतन, अब इस केस को CBI को दे दिया गया है, ताकि नए सिरे से जांच शुरू की जा सके।