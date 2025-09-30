रिया चक्रवर्ती को राहत, हाई कोर्ट ने कहा- उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता

अर्जी रिया ने की पासपोर्ट वापसी की मांग रिया ने अपने वकील के जरिए नई अर्जी दायर की थी। उनका कहना था कि पासपोर्ट जमा रहने की वजह से उन्हें काम के सिलसिले में बार-बार परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार उन्हें विदेश में शूटिंग, ऑडिशन और मीटिंग में शामिल होना होता है, लेकिन कोर्ट की अनुमति प्रक्रिया लंबी हो जाने से काम छूट जाता है। रिया के वकील ने ये भी दलील दी कि इस बीच रिया ने कोर्ट के आदेशों का कभी उल्लंघन नहीं किया है।

विरोध NCB ने जताई आपत्ति, कोर्ट ने नकारा NCB ने रिया की इस अर्जी का विरोध किया। एजेंसी की तरफ से कहा गया कि रिया को उनके सेलेब्रिटी स्टेटस के चलते कोई खास रियायत नहीं दी जानी चाहिए और इस बात का भी खतरा है कि वो विदेश जाकर लौटकर न आएं, लेकिन कोर्ट ने रिया की दलीलों को सही माना। अदालत ने कहा कि केस के दूसरे आरोपियों को भी पासपोर्ट वापसी जैसी छूट पहले दी जा चुकी है।