इमरान खान ने हाई कोर्ट में मांगी माफी, कहा- आगे किसी प्रदर्शन में नहीं लूंगा हिस्सा

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की, "आप शायद 40 साल से भी ज्यादा समय से भारत में रह रहे हैं, इसलिए ये भूल गए हैं कि आप सिर्फ एक OCI कार्डधारक हैं।"

ये टिप्पणी इमरान की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें उन्होंने FRRO के 'लीव इंडिया नोटिस' (देश छोड़ने का आदेश) को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने पिछले हफ्ते इस नोटिस पर रोक लगा दी थी।