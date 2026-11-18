दक्षिण भारत में 'रामायण' का बजा डंका, हिंदी सिनेमा को मिला नया रिकॉर्ड
फिल्म 'रामायण' ने बॉलीवुड में एक नया इतिहास रच दिया है। यह पहली हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने दक्षिण भारत के चारों बड़े बाजारों- कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, केरलम और तमिलनाडु में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है।
फिल्म रिलीज होने के सिर्फ 14 दिनों के अंदर यह कमाल हुआ है, जिसमें तमिलनाडु आखिरी राज्य था जिसने यह आंकड़ा पार किया।
ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क ने इस बड़ी खबर की जानकारी दी है।
'रामायण' ने 12वें दिनों में कमाए इतने करोड़
यह बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा पल है, खासकर इसलिए क्योंकि दक्षिण भारतीय बाजारों में अपनी जगह बनाना पहले कभी आसान नहीं रहा है।
'रामायण' ने केरलम में भी खूब धूम मचाई है, जहां आमतौर पर स्थानीय फिल्मों का ही दबदबा रहता है। फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन तक दक्षिणी राज्यों से 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी।
दुनियाभर में, यह फिल्म सिर्फ 13 दिनों में 1,500 करोड़ रुपये की ओर तेजी से बढ़ रही है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है।