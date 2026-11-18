यह बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा पल है, खासकर इसलिए क्योंकि दक्षिण भारतीय बाजारों में अपनी जगह बनाना पहले कभी आसान नहीं रहा है।

'रामायण' ने केरलम में भी खूब धूम मचाई है, जहां आमतौर पर स्थानीय फिल्मों का ही दबदबा रहता है। फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन तक दक्षिणी राज्यों से 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी।

दुनियाभर में, यह फिल्म सिर्फ 13 दिनों में 1,500 करोड़ रुपये की ओर तेजी से बढ़ रही है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है।