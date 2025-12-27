सलमान खान के लिए बॉडीगार्ड शेरा का भावुक पोस्ट वायरल, लिखा- आप सलामत रहें मेरे मालिक

शेरा ने लिखा, '60वां जन्मदिन मुबारक हो मेरे मालिक। आपके साथ मैंने जिंदगी के अच्छे-बुरे दोनों दौर दोनों देखे हैं। आपने बड़ी खामोशी से हर चुनौती का सामना किया। आपका स्वभाव कभी नहीं बदला। आपने शांत रहकर और बड़ी मजबूती से हर मुश्किल का सामना किया। यही वजह है कि आप सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। आप ही की वजह से मुझे प्यार, सम्मान और एक ऐसी पहचान मिली, जिस पर मुझे गर्व है।'

पिछले 30 सालों से साए की तरह सलमान के साथ रह रहे शेरा

अपने पोस्ट के अंत में शेरा ने लिखा, 'भगवान आपको हमेशा खुश रखे, सफलता दे और अच्छी सेहत दे। आप सलामत रहें, मालिक।' शेरा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि शेरा साए की तरह पिछले 30 सालों से सलमान के बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहे हैं। सलमान, शेरा का खास ख्याल रखते हैं और उन पर पूरा भरोसा करते हैं। वो कई बार उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बता चुके हैं।