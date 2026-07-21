बॉलीवुड सितारों ने NEET गड़बड़ियों पर छात्र प्रदर्शन का किया समर्थन, जानिए क्या बोले?

सोनू सूद, वीर दास, दिया मिर्जा और अदिती राव हैदरी जैसे कई सितारों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल के इस्तेमाल का जमकर विरोध किया।

सोनू ने कहा कि छात्रों को 'लाठियों' की नहीं, बल्कि उन हाथों की जरुरत है, जो उन्हें गले लगाए। वहीं, अदिती ने सम्मानजनक बातचीत की मांग की। अभिनेता प्रकाश राज तो खुद जंतर मंतर पहुंचे और एकजुटता दिखाते हुए संविधान की प्रति थाम ली।

प्रदर्शनकारी, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई चाहते हैं। इसके साथ ही वे उन NEET अभ्यर्थियों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है।

पुलिस की कड़ी बैरिकेडिंग के बावजूद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।