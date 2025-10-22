LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी दुआ का दिवाली पर दीदार, दीवाना हुआ बाॅलीवुड
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी दुआ का दिवाली पर दीदार, दीवाना हुआ बाॅलीवुड
दीपिका पादुकोण की बेटा दुआ पर फिदा हुआ बॉलीवुड (तस्वीर: एक्स/@DeepikaPFC)

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी दुआ का दिवाली पर दीदार, दीवाना हुआ बाॅलीवुड

लेखन नेहा शर्मा
Oct 22, 2025
11:21 am
क्या है खबर?

दीपिका पादुकोण ने पिछले साल एक बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने दुआ रखा था। उनकी बेटी 1 साल की हो गई है। दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए दीपिका और उनके पति रणवीर सिंह ने अपने साथ दुआ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं, जो जमकर वायरल हो रही हैं। प्रियंका चोपड़ा से लेकर श्रेया घोषाल तक, मनोरंजन जगत के लगभग सभी सितारों ने उन पर प्यार लुटाया है। आइए जानें किसने क्या कहा।

तोहफा

दिवाली पर दीपिका-रणवीर का सरप्राइज

दीपिका-रणवीर ने दिवाली पर अपने प्रशंसकों को ऐसा सरप्राइज दिया कि उनका दिन बन गया। उनकी बेटी दुआ की तस्वीरें मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हाे गईं। दुआ अपनी मां की तरह पारंपरिक अंदाज में नजर आईं और फैंस ने उन्हें काला टीका लगाने की सलाह दे डाली। किसी ने कहा कि वो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा को कड़ी टक्कर दे रही हैं तो कोई बोला कि दुआ छोटी दीपिका हैं।

तस्वीरें

आम से लेकर खास, हर किसी पर चला दुआ की मुस्कान का जादू

एक ओर जहां अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जैसी कई जोड़ियों ने अपने बच्चों का चेहरा सबसे दूर रखा है, वहीं दीपिका-रणवीर ने खुद 1 साल बाद अपनी शहजादी दुआ को अपने दुनियाभर के प्रशंसकों से मिलवा दिया है। दुआ ने अपनी मां की तरह अपने लुक से सबका दिल जीत लिया। प्रियंका चोपड़ा ने दिल वाले इमोजी के साथ लिखा, 'ईश्वर आपकी रक्षा करे।' उधर अनन्या पांडे ने लिखा, 'ओह माय गॉड'। प्रीति जिंटा लिखती हैं, 'सो क्यूट'।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए दुआ की तस्वीरें

ट्विटर पोस्ट

तस्वीर में अपनी मां के साथ दुआ 

टिप्प्णी

इन बॉलीवुड सितारों ने भी दी प्रतिक्रिया

जानी-मानी गायिका श्रेया घोषाल भी दुआ की तस्वीरों पर टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने लिखा, 'भगवान आशीर्वाद दें। बेबी दुआ अपनी मम्मी और पापा, दोनों का शानदार मिला-जुला रूप है।' उधर बिपाशा बसु लिखती हैं, 'वाह! दुआ तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी लगती है। दुर्गा मां का आशीर्वाद बना रहे।' राजकुमार राव, अर्जुन कपूर, शिल्पा शेट्ट‌ी, सोनम कपूर, आयुष्मान खुराना और सोनू सूद जैसे कई सितारों ने दुआ को प्यार के साथ-साथ शुभकामनाएं दी हैं।

वर्कफ्रंट

दीपिका-रणवीर की आने वाली फिल्में

काम के मोर्चे पर बात करें तो दीपिका जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में धमाका करती नजर आएंगी। इसके अलावा उनके पास एटली की बड़ी फिल्म भी है, जिसमें पहली बार उन्हें पुष्पा वाले अल्लू अर्जुन का साथ मिला है। दूसरी ओर रणवीर की भी कई फिल्में कतार में हैं। एक ओर जहां वो आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाले हैं, वहीं 'प्रलय' और 'डॉन 3' भी उनके खाते से जुड़ी हैं।