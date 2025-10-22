दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी दुआ का दिवाली पर दीदार, दीवाना हुआ बाॅलीवुड

दीपिका पादुकोण ने पिछले साल एक बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने दुआ रखा था। उनकी बेटी 1 साल की हो गई है। दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए दीपिका और उनके पति रणवीर सिंह ने अपने साथ दुआ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं, जो जमकर वायरल हो रही हैं। प्रियंका चोपड़ा से लेकर श्रेया घोषाल तक, मनोरंजन जगत के लगभग सभी सितारों ने उन पर प्यार लुटाया है। आइए जानें किसने क्या कहा।

तोहफा दिवाली पर दीपिका-रणवीर का सरप्राइज दीपिका-रणवीर ने दिवाली पर अपने प्रशंसकों को ऐसा सरप्राइज दिया कि उनका दिन बन गया। उनकी बेटी दुआ की तस्वीरें मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हाे गईं। दुआ अपनी मां की तरह पारंपरिक अंदाज में नजर आईं और फैंस ने उन्हें काला टीका लगाने की सलाह दे डाली। किसी ने कहा कि वो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा को कड़ी टक्कर दे रही हैं तो कोई बोला कि दुआ छोटी दीपिका हैं।

तस्वीरें आम से लेकर खास, हर किसी पर चला दुआ की मुस्कान का जादू एक ओर जहां अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जैसी कई जोड़ियों ने अपने बच्चों का चेहरा सबसे दूर रखा है, वहीं दीपिका-रणवीर ने खुद 1 साल बाद अपनी शहजादी दुआ को अपने दुनियाभर के प्रशंसकों से मिलवा दिया है। दुआ ने अपनी मां की तरह अपने लुक से सबका दिल जीत लिया। प्रियंका चोपड़ा ने दिल वाले इमोजी के साथ लिखा, 'ईश्वर आपकी रक्षा करे।' उधर अनन्या पांडे ने लिखा, 'ओह माय गॉड'। प्रीति जिंटा लिखती हैं, 'सो क्यूट'।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए दुआ की तस्वीरें Deepika is so in love with Dua that she's not even looking at the camera 😭🧿 pic.twitter.com/iRCqKoy8Wi — JANHVl (@Janhvi_s_files) October 21, 2025

ट्विटर पोस्ट तस्वीर में अपनी मां के साथ दुआ [Pic] Aww cute! Deepika Padukone with Dua for Diwali💕 pic.twitter.com/0JEhsvqYa0 — Deepika Padukone FC (@DeepikaPFC) October 21, 2025