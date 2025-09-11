कब और कहां होगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन? (तस्वीर: एक्स/@iamsrk)

कब और कहां होगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन? शाहरुख खान समेत ये सितारे होंगे शामिल

लेखन दीक्षा शर्मा 04:13 pm Sep 11, 202504:13 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को लेकर सिनेमा प्रेमियों के बीच एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। हर साल देश के चुनिंदा बेहतरीन कलाकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 1 अगस्त को हुई थी। इस साल शाहरुख खान से लेकर रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी जैसे कलाकारों ने ये पुरस्कार अपने नाम किया है। आइए जानें आखिर 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन कब और कहां होने वाला है।