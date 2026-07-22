इन बॉलीवुड सितारों के पास नहीं है भारतीय नागरिकता, सूची में कई बड़े नाम

इन बॉलीवुड सितारों के पास नहीं है भारतीय नागरिकता, सूची में कई बड़े नाम
क्या है खबर?
बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से लाखों-करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है। हालांकि, इन कलाकारों के पास भारतीय नहीं, बल्कि विदेशी नागरिकता है। किसी का जन्म विदेश में हुआ, तो किसी को पारिवारिक कारणों से दूसरे देश की नागरिकता मिली। ऐसे में आइए जानते हैं उन लोकप्रिय सितारों के बारे में, जो विदेशी नागरिकता रखने के बावजूद बॉलीवुड में बड़ा नाम बन चुके हैं।
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दिलजीत दोसांझ और आलिया भट्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिलजीत दोसांझ के पास भारत की नहीं बल्कि अमेरिका की नागरिकता है, जो उन्होंने 2022 में हासिल की थी। हालांकि, उन्होंने इन दावों की न तो सीधे तौर पर पुष्टि की है और न ही इनका खंडन किया है।
आलिया भट्ट का जन्म और पालन-पोषण तो मुंबई में हुआ है, लेकिन उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, क्योंकि उनकी मां सोनी राजदान, ब्रिटिश मूल की हैं और उनका पालन-पोषण ब्रिटेन में ही हुआ था।
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इमरान खान और कैटरीना कैफ
इमरान खान का जन्म अमेरिका में हुआ था, इसलिए उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। हालांकि, उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर बनाया और लंबे समय से भारत में रह रहे हैं। भारतीय नागरिकता न होने के कारण वह भारत में वर्क वीजा पर रहते हैं।
कैटरीना कैफ का नाम भी इस सूची में शामिल है। उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। भारतीय अभिनेता विक्की कौशल से शादी करने के 7 साल बाद उन्हें यहां की नागरिकता मिलेगी।
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नरगिस फाखरी और सनी लियोनी
नरगिस फाखरी के पास अमेरिकी नागरिकता है और वह अलग-अलग संस्कृतियों वाली पृष्ठभूमि से आती हैं। उनके पिता पाकिस्तानी और मां चेक रिपब्लिक से थीं। अमेरिका में पली-बढ़ीं इस अभिनेत्री ने बाद में बॉलीवुड का रुख किया।
सनी लियोनी के पास कनाडा और अमेरिका, दोनों देशों की नागरिकता है। कनाडा में एक भारतीय पंजाबी परिवार में जन्मीं सनी बाद में अमेरिका चली गईं और फिर भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा और सफल करियर बनाया।