इन बॉलीवुड सितारों के पास नहीं है भारतीय नागरिकता, सूची में कई बड़े नाम

नरगिस फाखरी के पास अमेरिकी नागरिकता है और वह अलग-अलग संस्कृतियों वाली पृष्ठभूमि से आती हैं। उनके पिता पाकिस्तानी और मां चेक रिपब्लिक से थीं। अमेरिका में पली-बढ़ीं इस अभिनेत्री ने बाद में बॉलीवुड का रुख किया।

सनी लियोनी के पास कनाडा और अमेरिका, दोनों देशों की नागरिकता है। कनाडा में एक भारतीय पंजाबी परिवार में जन्मीं सनी बाद में अमेरिका चली गईं और फिर भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा और सफल करियर बनाया।