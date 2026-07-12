OTT पर आ रही केसी बोकाडिया की 'तीसरी बेगम', जरीना वहाब और मुग्धा गोडसे निभाएंगी मुख्य भूमिका
अनुभवी निर्देशक केसी बोकाडिया की नई फिल्म 'तीसरी बेगम' आगामी 18 जुलाई, 2026 को OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने जा रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता जैसे गंभीर मुद्दों पर बनी इस सोशल ड्रामा फिल्म में जरीना वहाब, मुग्धा गोडसे और कायनात अरोड़ा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। आपको बता दें कि ये फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और अब इसे OTT पर दर्शकों के लिए स्ट्रीम किया जा रहा है।
तीसरी बीवी की कहानी से प्रभावित हुए बोकाडिया
फिल्म 'तीसरी बेगम' को बनाने का विचार निर्देशक केसी बोकाडिया को एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान आया था। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई, जिसकी 3 पत्नियां थीं और वे सभी अलग-अलग समुदायों से ताल्लुक रखती थीं। उस व्यक्ति की तीसरी पत्नी की खामोश तकलीफ और लाचारी ने बोकाडिया के दिल को गहराई से छू लिया। इसी घटना से प्रेरणा लेकर उन्होंने महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों पर आधारित इस फिल्म की कहानी लिखने का फैसला किया।
बोकाडिया के दूसरे प्रोजेक्ट
बोकाडिया OTT प्लेटफार्मस के जरिए ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने को लेकर बहुत खुश हैं। उनके पास कई और प्रोजेक्ट्स भी लाइन में हैं। इनमें 'तेरी मेहरबानियां 2' शामिल है, जो अगस्त में रिलीज होगी, साथ ही 'संस्कार' नाम का एक नया TV सीरियल भी है।