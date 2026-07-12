OTT पर आ रही केसी बोकाडिया की 'तीसरी बेगम', जरीना वहाब और मुग्धा गोडसे निभाएंगी मुख्य भूमिका

तीसरी बीवी की कहानी से प्रभावित हुए बोकाडिया

फिल्म 'तीसरी बेगम' को बनाने का विचार निर्देशक केसी बोकाडिया को एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान आया था। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई, जिसकी 3 पत्नियां थीं और वे सभी अलग-अलग समुदायों से ताल्लुक रखती थीं। उस व्यक्ति की तीसरी पत्नी की खामोश तकलीफ और लाचारी ने बोकाडिया के दिल को गहराई से छू लिया। इसी घटना से प्रेरणा लेकर उन्होंने महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों पर आधारित इस फिल्म की कहानी लिखने का फैसला किया।