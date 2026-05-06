फिल्म 'बंदर' के टीजर रिलीज पर आया अपडेट

बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' का टीजर इस दिन होगा जारी, जानिए रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 02:44 pm May 06, 202602:44 pm

क्या है खबर?

बॉबी देओल की आगामी फिल्म 'बंदर' कई साल से चर्चाओं में बनी हुई है। 2026 में वो पल आ गया है, जब इसे सिनेमाघरों में उतारा जाएगा। फैंस भी इसके लिए बेहद उत्साहित हैं। चूंकि निर्माताओं ने पोस्टर के अलावा, अभी तक फिल्म से जुड़ी अन्य झलकियां साझा नहीं की थीं, इसलिए अब टीजर रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। 'बंदर' से अभिनेता के नए पोस्टर के साथ इसके टीजर को लेकर जानकारी दी गई है।