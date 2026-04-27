फिल्म 'बंदर' की रिलीज तारीख बदल गई

बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' को मिली नई रिलीज तारीख, अब दुनियाभर में मचेगा तहलका

लेखन ज्योति सिंह 04:12 pm Apr 27, 202604:12 pm

क्या है खबर?

बॉबी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बंदर' को आखिरी वक्त पर फिर बदलाव का मुंह देखना पड़ा है। इसी साल फरवरी में अभिनेता ने कई साल से अटकी पड़ी इस फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान किया था। उन्होंने पोस्ट में बताया था कि अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित यह फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों का रुख करेगी। हालांकि अब खुद निर्देशक ने इसकी नई रिलीज तारीख का खुलासा किया है और बताया है कि 'बंदर' को वर्ल्डवाइड रिलीज किया जाएगा।