बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' का पोस्टर जारी, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

पोस्टर

सलाखों के पीछे दिखाई दिए बॉबी देओल

निर्माताओं द्वारा जारी 'बंदर' के पोस्टर को लाल और हरे रंग के विभाजन के साथ दर्शाया गया है। धूप का चश्मा पहनकर बॉबी सलाखों के पीछे खड़े होकर किसी को घूर रहे हैं। उनका इंटेंस लुक आकर्षित करता है। फिल्म का निर्माण निखिल द्विवेदी ने किया है और इसे जी स्टूडियोज का समर्थन मिला है। कहानी सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने मिलकर लिखी है, जिन्हें 'पाताल लोक', 'उड़ता पंजाब' और 'कोहरा' के लेखकों के तौर पर जाना जाता है।