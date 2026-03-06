बॉबी देओल ने खरीदी करोड़ों की संपत्ति

बॉबी देओल ने खरीदी 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, ऋतिक रोशन से खास कनेक्शन

लेखन ज्योति सिंह 04:53 pm Mar 06, 202604:53 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल आगामी फिल्मों के जरिए तो चर्चाओं में रहते ही हैं। इस बीच, खबर है कि उन्होंने पत्नी तानिया देओल के साथ मिलकर करोड़ों रुपये की संपत्ति में पैसा लगाया है। दरअसल, अभिनेता की कंपनी ग्रीनस्टोन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने मुंबई के अंधेरी स्थित एक बिल्डिंग में 5 कमर्शियल ऑफिस यूनिट्स खरीदे हैं जिनकी कीमत 15.05 करोड़ से ज्यादा है। इस सौदे से साफ है कि देओल परिवार रियल एस्टेट सेक्टर में भी पैसा लगा रहा है।