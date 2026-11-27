'बैंडिट क्वीन' की कहानी फिर लौटेगी पर्दे पर, हनी त्रेहान ने किया सीक्वल का ऐलान
फिल्म 'बैंडिट क्वीन' के फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब इसका सीक्वल 'बैंडिट क्वीन MP' आने वाला है। निर्माता बॉबी बेदी ने जाने-माने निर्देशक हनी त्रेहन के साथ हाथ मिलाया है।
यह फिल्म साल 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में पर्दे पर आ सकती है। फिल्म की पटकथा लगभग पूरी हो चुकी है और कलाकारों का चुनाव भी शुरू हो गया है, जिससे लग रहा है कि फिल्म पर तेजी से काम चल रहा है।
'बैंडिट क्वीन MP' में फूलन की राजनीति की पड़ताल
यह नई फिल्म फूलन के शुरुआती जीवन को दिखाने के बजाय, जेल से बाहर आने के बाद के उनके राजनीतिक सफर पर रोशनी डालेगी, जिसकी कहानी शहरी पृष्ठभूमि में दिखाई जाएगी।
बॉबी बताते हैं कि यह फिल्म राजनीतिक ताकत और निजी रिश्तों के ताने-बाने की कहानी है। इसमें यह भी दिखाया जाएगा कि कैसे फूलन ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा और महिलाओं के लिए कई बंद दरवाजे खोले।
हनी, जो पहले भी बॉबी के साथ 'मकबूल' जैसी फिल्म पर काम कर चुके हैं, कहते हैं कि वे 'बैंडिट क्वीन' जैसी मशहूर फिल्म की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक हैं।