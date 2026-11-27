यह नई फिल्म फूलन के शुरुआती जीवन को दिखाने के बजाय, जेल से बाहर आने के बाद के उनके राजनीतिक सफर पर रोशनी डालेगी, जिसकी कहानी शहरी पृष्ठभूमि में दिखाई जाएगी।

बॉबी बताते हैं कि यह फिल्म राजनीतिक ताकत और निजी रिश्तों के ताने-बाने की कहानी है। इसमें यह भी दिखाया जाएगा कि कैसे फूलन ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा और महिलाओं के लिए कई बंद दरवाजे खोले।

हनी, जो पहले भी बॉबी के साथ 'मकबूल' जैसी फिल्म पर काम कर चुके हैं, कहते हैं कि वे 'बैंडिट क्वीन' जैसी मशहूर फिल्म की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक हैं।