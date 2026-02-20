'धुरंधर 2' निर्देशक को BMC ने 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया

'धुरंधर 2' निर्देशक का प्रोडक्शन हाउस ब्लैकलिस्ट नहीं,'कारण बताओ' नोटिस जारी

लेखन ज्योति सिंह 03:08 pm Feb 20, 202603:08 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को रिलीज हो रही है। पिछले दिनों खबर आई कि निर्देशक आदित्य धर के प्रोडक्शन हाउस, B62 स्टूडियोज को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कारण शूटिंग के दौरान बिना अनुमति पुरानी इमारत की छत पर 2 जनरेटर वैन और गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना बताया गया था। अब ताजा अपडेट है कि प्रोडक्शन हाउस अभी ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ है, जबकि टीम को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया।