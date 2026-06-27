यश चोपड़ा और बिंदु का वो पुराना विवाद, जब बिना बताए बिकनी पहनने को कहने पर 2 घंटे रुकी रही शूटिंग मनोरंजन Jun 27, 2026

पुराने जमाने की मशहूर अभिनेत्री बिंदु ने अपनी फिल्म जोशीला (1973) की शूटिंग का एक हैरान करने वाला किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि सेट पर उन्हें अचानक एक सीन के लिए बिकिनी पहनने को कह दिया गया था। इस बात से नाराज होकर बिंदु ने करीब 2 घंटे तक शूटिंग रुकवा दी और सीधे निर्देशक यश चोपड़ा से कहा कि उन्हें इस बारे में पहले नहीं बताया गया था। इसके बाद यश चोपड़ा को अपना प्लान बदलना पड़ा। बिंदु की सहूलियत को देखते हुए उन्होंने उस सीन को पानी के अंदर सिर्फ साइड और बैक एंगल से शूट किया ताकि वो सहज महसूस कर सकें।