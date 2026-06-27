यश चोपड़ा और बिंदु का वो पुराना विवाद, जब बिना बताए बिकनी पहनने को कहने पर 2 घंटे रुकी रही शूटिंग
पुराने जमाने की मशहूर अभिनेत्री बिंदु ने अपनी फिल्म जोशीला (1973) की शूटिंग का एक हैरान करने वाला किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि सेट पर उन्हें अचानक एक सीन के लिए बिकिनी पहनने को कह दिया गया था। इस बात से नाराज होकर बिंदु ने करीब 2 घंटे तक शूटिंग रुकवा दी और सीधे निर्देशक यश चोपड़ा से कहा कि उन्हें इस बारे में पहले नहीं बताया गया था। इसके बाद यश चोपड़ा को अपना प्लान बदलना पड़ा। बिंदु की सहूलियत को देखते हुए उन्होंने उस सीन को पानी के अंदर सिर्फ साइड और बैक एंगल से शूट किया ताकि वो सहज महसूस कर सकें।
...जब देव आनंद खड़े रहे चुप और कैमरामैन ने बढ़ाया हौसला
फिल्म जोशीला के सेट पर हुए उस विवाद के दौरान बिंदु के को-स्टार देव आनंद चुपचाप खड़े सब देख रहे थे, वहीं फिल्म के कैमरामैन फली मिस्त्री ने बिंदु को दिलासा दिया और कहा कि वो अच्छी लग रही हैं, अश्लील नहीं। उनकी इस बात से हौसला पाकर बिंदु आगे की शूटिंग के लिए तैयार हुईं।
इसके साथ ही बिंदु ने अपनी एक और फिल्म अर्जुन पंडित (1976) का मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि एक्टर संजीव कुमार के साथ एक रोमांटिक गाना शूट करने के तुरंत बाद संजीव ने मजाक में उन्हें मां कह दिया था, जिसे सुनकर सेट पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े थे।