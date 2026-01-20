'बिग बॉस OTT' को लेकर आया चौंकाने वाला अपडेट

'बिग बॉस OTT' पर हमेशा के लिए पड़ा ताला? शो से जुड़ी ये जानकारी आई बाहर

लेखन ज्योति सिंह 03:21 pm Jan 20, 202603:21 pm

क्या है खबर?

चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' पिछले कई साल से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है। निर्माताओं ने इसकी प्रसिद्धी को देखकर 'बिग बॉस OTT' की शुरुआत की जिसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। 2025 में दर्शक चौथे सीजन का बेसब्री से इंतजार करते रहे लेकिन बाद में पता चला कि शो सीधे 2026 में लौटेगा। हालांकि नए साल में 'बिग बॉस OTT' से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी आई है जिसे सुनकर लोगों का दिल टूट सकता है।