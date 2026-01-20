LOADING...
'बिग बॉस OTT' पर हमेशा के लिए पड़ा ताला? शो से जुड़ी ये जानकारी आई बाहर
लेखन ज्योति सिंह
Jan 20, 2026
03:21 pm
क्या है खबर?

चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' पिछले कई साल से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है। निर्माताओं ने इसकी प्रसिद्धी को देखकर 'बिग बॉस OTT' की शुरुआत की जिसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। 2025 में दर्शक चौथे सीजन का बेसब्री से इंतजार करते रहे लेकिन बाद में पता चला कि शो सीधे 2026 में लौटेगा। हालांकि नए साल में 'बिग बॉस OTT' से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी आई है जिसे सुनकर लोगों का दिल टूट सकता है।

फैसला

'बिग बॉस OTT' को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का फैसला

टाइम्स नाउ ने एक्स पेज 'बिग बॉस तक' के हवाले से बताया कि 'बिग बॉस OTT' को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। निर्माताओं ने सिर्फ एक शो 'बिग बॉस' हिंदी चलाने का फैसला किया है जिसे टीवी के अलावा, जियोहॉटस्टार पर प्रसारित किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य दर्शकों के बीच मतभेद को रोकना और सुनिश्चित करना है कि वह टीवी या डिजिटल शाे में से किसी एक को देखने के लिए मजबूर न हों।

शो

निर्माताओं के आधिकारिक ऐलान का इंतजार

'बिग बॉस' के OTT संस्करण को बंद करने के इस फैसले पर निर्माताओं का आधिकारिक बयान आना बाकी है। इस बीच, सोशल मीडिया पर लोगों ने निराशा जाहिर की है। हालांकि कुछ लोग फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। 8 अगस्त, 2021 में पहली बार डिजिटल रूप में प्रसारित 'बिग बॉस OTT' को सलमान खान ने होस्ट किया था। दूसरा सीजन करण जौहर द्वारा होस्ट किया गया, जबकि तीसरे सीजन की जिम्मेदारी अनिल कपूर ने ली थी।

