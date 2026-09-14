'बिग बॉस 20' में उदिति सिंह का एक जीवनदान गया

'बिग बॉस 20': कनिका के बाद उदिति सिंह ने गंवाया एक जीवनदान, मिले सबसे कम वोट

लेखन ज्योति सिंह 10:33 am Sep 14, 202610:33 am

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' वीकेंड का वार में पहले हफ्ते में कोई निष्कासित नहीं हुआ है। घर से बेघर होने के लिए कनिका मान, उदिति सिंह, अरिश्फा खान और लव गिल नॉमिनेटेड थीं। जनता के सबसे कम वोट मिलने के कारण उदिति को खतरे का सामना करना पड़ा। नतीजन, उनका एक जीवनदान हाथ से चला गया, जबकि वह प्रतियोगी अभी भी बनी हुई हैं। दरअसल, इस बार शो के प्रतियोगियों को 2 जीवनदान मिल रहे हैं।