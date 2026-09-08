'पंचायत' के 'दामाद जी' से 'बिग बॉस 20' तक, जानें कौन हैं आसिफ खान

आसिफ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा शहर के रहने वाले हैं। उनके पिता अय्यूब जेके सीमेंट में नौकरी करते थे और परिवार का मनोरंजन जगत से कोई संबंध नहीं था।

स्कूल के दिनों में एक नाटक में हिस्सा लेने के बाद अभिनय में उनकी रुचि बढ़ी। 2008 में पिता के निधन के बाद घर की जिम्मेदारियों के कारण उनका सपना थोड़ा टल गया। स्क्रीन पर आने से पहले उन्होंने करीब 5 साल थिएटर में काम किया।