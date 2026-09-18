'बिग बॉस 20' में पहली बार फूटा मैरी कॉम का गुस्सा, बोलीं- मेरी इज्जत करना सीखो

110 कैमरों के सामने माही गुस्से में मैरी से कहती हैं, "हम लोग छोट हैं। इतनी मिर्ची क्यों लगती है कुछ बोलने पर। आपको भी शर्म नहीं आती क्या? बैठकर बकवास कर रही हो। हमारे लिए बोलती हो, मेकअप लगाती है, कपड़े पहनती है। क्या आप ऐसे बातें करती हैं?"

मैरी और माही के विवाद पर लोग भी 2 गुट में बंट गए हैं। अब देखना होगा कि 'वीकेंड का वार' में सलमान की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है।