'बिग बॉस 20' में माही विज पर सना मकबूल ने कसा तंज, जानिए क्या बोलीं

जब लव ने माही से सवाल किया कि उन्होंने उन्हें 'घर तोड़ने वाली' क्यों कहा। इस पर सफाई देते हुए माही ने बताया कि स्काउट ओपी से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की गई थी।

दरअसल, लव ने माही को 'पिंग पोंग' कहा था, जिसके बाद माही ने स्काउट से पूछा कि अगर वह लव के लिए यही शब्द इस्तेमाल करे, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस टिप्पणी का काशवी से कोई लेना-देना नहीं है।